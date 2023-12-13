Спорт 13 декабря 2023, 16:02 Футболист Кассьерра не присоединится к сборной Колумбии из-за травмы

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Колумбийский футболист, нападающий клуба «Зенит» Матео Кассьерра не будет работать с национальной командой. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Колумбии.

Кассьерра не сможет присоединиться к сборной и помочь команде в предстоящей игре с Мексикой из-за мышечной травмы.

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Отмечается, что футболист стал лучшим бомбардиром осенней части чемпионата России, забив 14 мячей в 16 матчах за «Зенит».