05 апреля 2023, 17:43
Футболист Караев продлил контракт с петербургским «Зенитом» до 2027 года
Российский футболист Вячеслав Караев заключил новый контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Срок предыдущего документа с защитником национальной сборной, который играет за петербургский клуб с 2019 года, истекал по окончании текущего сезона. Новый контракт заключили по схеме «3+1».
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Отмечается, что стоимость Караева оценивается в шесть миллионов евро.
Футбол
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