Спорт 05 апреля 2023, 17:43 Футболист Караев продлил контракт с петербургским «Зенитом» до 2027 года

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Российский футболист Вячеслав Караев заключил новый контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит». Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Срок предыдущего документа с защитником национальной сборной, который играет за петербургский клуб с 2019 года, истекал по окончании текущего сезона. Новый контракт заключили по схеме «3+1».

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Отмечается, что стоимость Караева оценивается в шесть миллионов евро.