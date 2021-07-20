Футболист Канчельскис прокомментировал натурализацию Жиго

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал возможную натурализацию французского защитника московского «Спартака» Самюэля Жиго «смертью с косой на могиле нашего футбола». Об этом сообщил Sport24.

«Футбол разваливают такими темпами, что уже невозможно собрать футболистов для национальной команды, поэтому косметическую меру, в виде потенциального приглашения Жиго, уже воспринимаю нормально. Власть в футболе захватили дилетанты. Мы себя загнали в яму и бросаемся в крайности. Российский футбол убили, он мертв. Жиго безусловно поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола», — заявил спортсмен.

Он отметил, что на данный момент российский футбол находится в руках дилетантов. По словам спортсмена, достойных спортсменов европейского уровня в России пока нет, передала «Газета.ru».