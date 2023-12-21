Спорт 21 декабря 2023, 18:02 Футболист калининградской «Балтики» Мусаев перешел в ЦСКА

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Нападающий калининградского клуба «Балтика» Тамерлан Мусаев перешел в московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Столичный клуб официально представил 22-летнего форварда в качестве нового игрока команды. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2028 года.

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Отмечается, что за ЦСКА Мусаев будет выступать под номером «11», в текущем сезоне он Тамерлан забил четыре гола в 25 матчах за «Балтику».