21 декабря 2023, 18:02
Футболист калининградской «Балтики» Мусаев перешел в ЦСКА
Нападающий калининградского клуба «Балтика» Тамерлан Мусаев перешел в московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Столичный клуб официально представил 22-летнего форварда в качестве нового игрока команды. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до лета 2028 года.
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Отмечается, что за ЦСКА Мусаев будет выступать под номером «11», в текущем сезоне он Тамерлан забил четыре гола в 25 матчах за «Балтику».
Футбол
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