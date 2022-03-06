Футболист из Швеции Виктор Классон расторг контракт с «Краснодаром»

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон принял решение покинуть покинуть футбольный клуб «Краснодар». Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу команды.

При этом в клубе подчеркнули, что контракт был разорван по обоюдному решению. Всего в составе клуба спортсмен принял участие в 147 матчах. Ему удалось забить 43 гола и сделать 26 ассистов. Сейчас спортсмен уже прибыл на родину. Там он планирует ждать предложений от европейских клубов.