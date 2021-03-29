Футболист из сборной Словакии поделился мыслями о Черчесове

Футбольный игрок сборной Словакии Ондрей Дуда рассказал о наставнике национальной команды РФ Станиславе Черчесове. Они знакомы по работе в варшавской «Легии».

«Под его руководством „Легия“ стала чемпионом Польши, выиграла Кубок. Он очень хорошо поработал с командой. В своих методах он очень требователен, но эта работа эффективна», — передает слова Дуды РИА «Новости».

Напомним, 30 марта в Трнаве россияне отыграют отборочный матч к чемпионату мира по футболу 2022 года против сборной Словакии. Начало запланировано на 21:45 по московскому времени, напомнила «Газета.ru».

В марте Россия обыграла Мальту со счетом 3:1 и Словению — 2:1. Лучшим бомбардиром команды в текущем отборочном цикле является форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Он записал на свой счет три гола.

Словаки сыграли вничью и с Кипром (0:0), и с Мальтой (2:2).