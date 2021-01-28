Футболист ирландского «Богемиана» Данн погиб во время уличной драки

Юный футболист Джош Данн погиб в уличной драке. Неизвестный ударил его ножом. Спортсмен играл за ирландский ФК «Богемиан».

По данным сайта The Irish Sun, Данн стал участником уличной драки в Дублине. По словам свидетелей, конфликт произошел между двумя компаниями. Юношу успели госпитализировать, но от полученного ранения он скончался в больнице. Местная полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемого пока не нашли.

«Все в клубе опустошены известием о трагической гибели Джоша Данна. Он был талантливым футболистом, которого будет не хватать партнерам по команде и тренерам», — говорится в сообщении футбольного клуба, опубликованном в Twitter.

Представители «Богемиана» выразили глубокие соболезнования родным Джоша Данна. Они также попросили свидетелей явиться в полицию и дать показания. Более того, в клубе отметили, что даже не представляют, какого сейчас родителям и товарищам 16-летнего футболиста, но добавили, что готовы оказать любую поддержку.

В среду стало известно о смерти 21-летнего омского футболиста Егора Дробыша. Его тоже ранили ножом. В живых после нападения остался только его друг.