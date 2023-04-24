24 апреля 2023, 14:25
Футболист Игнатьев рассказал о намерении уйти из «Локомотива» в летнее трансферное окно
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев планирует покинуть команду в предстоящее трансферное окно. Об этом спортсмен сообщил в беседе со «Спорт-Экспресс».
По словам спортсмена, решение об уходе из столичного клуба он принял из-за нехватки игровой практики. При этом нападающий добавил, что собирается выбрать команду, в которой будет больше возможностей проявить себя..
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Как сообщило Nation News, контракт Игнатьева с московским «Локомотивом» действует до конца сезона-2022/23.
Футбол
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