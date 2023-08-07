Спорт 07 августа 2023, 17:52 Футболист Горшков заявил, что поражение от «Динамо» замотивирует «Зенит»

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Футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение от «Динамо». Бывший футболист петербургской команды, заслуженный мастер спорта России Александр Горшков заявил, что это замотивирует игроков и тренеров сине-бело-голубых. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Спортсмен отметил, что проигрыш «Зенита» является стечением обстоятельств. Команда владела инициативой, однако атаки были не столь эффективны. Также свою роль сыграла травма Андрея Мостового в конце первого тайма, который хорошо проявил себя на левом фланге.

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«Думаю, что его не хватало в атаках. Конечно, без Малкома и Далера Кузяева, который был важным звеном в команде, умел добавить агрессии за счет резких рывков, возможности „Зенита“ сузились», — отметил Горшков.