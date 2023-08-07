07 августа 2023, 17:52
Футболист Горшков заявил, что поражение от «Динамо» замотивирует «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение от «Динамо». Бывший футболист петербургской команды, заслуженный мастер спорта России Александр Горшков заявил, что это замотивирует игроков и тренеров сине-бело-голубых. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Спортсмен отметил, что проигрыш «Зенита» является стечением обстоятельств. Команда владела инициативой, однако атаки были не столь эффективны. Также свою роль сыграла травма Андрея Мостового в конце первого тайма, который хорошо проявил себя на левом фланге.
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«Думаю, что его не хватало в атаках. Конечно, без Малкома и Далера Кузяева, который был важным звеном в команде, умел добавить агрессии за счет резких рывков, возможности „Зенита“ сузились», — отметил Горшков.
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