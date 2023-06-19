19 июня 2023, 18:58
Футболист Глушаков покинул клуб «Пари НН»
Российский футболист, чемпион России в составе «Спартака» Денис Глушаков покинул клуб «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу команды.
Полузащитник поблагодарил всех игроков и руководство клуба за плодотворную работу и пожелал дальнейших успехов. Команда, в свою очередь, выразила признательность игроку за создание душевной атмосферы.
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Отмечается, что Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля 2023 года, он сыграл в девяти матчах и забил один гол.Футболист может продолжить свою карьеру в одном из клубов Первой лиги, добавила «Свободная пресса».
Футбол
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