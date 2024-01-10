Спорт 10 января 2024, 18:08 Футболист Глущенков подписал контракт с «Пари НН»

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Воспитанник ставропольской ДЮСШ, защитник Кирилл Глущенков подписал контракт с футбольным клубом «Пари НН». Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт нижегородского клуба.

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на четыре года. Сам футболист признался, что рад переходу в клуб российской Премьер-лиги и очень ждет сборов.

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Отмечается, что ранее Глущенков выступал за молодежную команду московского «Динамо», воронежский «Факел» и белорусские клубы.