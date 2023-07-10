Спорт 10 июля 2023, 18:08 Футболист Гарет Бэйл объяснил завершение карьеры в 33 года тем, что уже всего достиг

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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса 33-летний Гарет Бэйл объяснил, что завершил футбольную карьеру, поскольку достиг всех желаемых высот. Об этом сообщил RT со ссылкой на Marca.

«Ни о чем не жалею, очень доволен своей карьерой. Что касается сборной Уэльса, я также хочу дать шанс следующему поколению», — сказал Гарет Бэйл.

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Напомним, спортсмен заявил о завершении футбольной карьеры в начале года. Он заявил, что теперь будет пробовать себя в гольфе.

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