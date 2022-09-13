Футболист Фернандес захотел вернуться в ЦСКА | 360°

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Футболист Фернандес захотел вернуться в ЦСКА

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Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес выразил желание вернуться в клуб и участвовать в чемпионате России. Об этом сообщило издание «Спорт Экспресс» со ссылкой на друга футболиста и его коллеги Сильвио Луиса.

По данным сайта «Свободная пресса», Фернандес хотел бы поскорее восстановить спортивную карьеру.

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«Насколько я знаю, у Фернандеса есть намерение вернуться в ЦСКА», — заявил Луис.

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Он уточнил, что точно не в курсе, так как в последнее время не общался со спортсменом.

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