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    11 ноября 2021, 14:05

    Футболист Фернандес признался, что приходил на тренировки пьяным

    Марио Фернандес признался, что раньше приходил на тренировки пьяным после ночи в клубе

    Дарья Морозова

    Футболист Марио Фернандес рассказал, что раньше у него были случаи, когда он приходил на тренировки пьяным. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

    По данным ИА Nation News, он уточнил, что мог провести всю ночь в клубе и с утра прийти на тренировку еще не протрезвевшим. А иногда и вовсе пропустить тренировку. Сейчас Фернандес считает это немыслимым.

    «Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого», — заключил он.