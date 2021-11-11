Футболист Фернандес признался, что приходил на тренировки пьяным

Футболист Марио Фернандес рассказал, что раньше у него были случаи, когда он приходил на тренировки пьяным. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По данным ИА Nation News, он уточнил, что мог провести всю ночь в клубе и с утра прийти на тренировку еще не протрезвевшим. А иногда и вовсе пропустить тренировку. Сейчас Фернандес считает это немыслимым.

«Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого», — заключил он.