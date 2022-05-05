Бывший футболист сборной России, сейчас главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев дал интервью NEWS.ru. Он осудил решение УЕФА отстранить российских футболистов от международных соревнований в следующем сезоне, однако отметил, что это может стать толчком для развития молодым игрокам.

Решение УЕФА футболист назвал несправедливым и политизированным.

«Но раз уж такое решение приняли, то надо действовать в этих условиях. Мы давно говорили, что нужно давать шанс молодым игрокам, и вот этот момент настал. Уедут почти все легионеры, и нашей молодежи нужно воспользоваться этой возможностью», — считает Евсеев.