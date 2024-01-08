Спорт 08 января 2024, 00:42 Футболист Ещенко заявил, что государство пытается лишить его семью второй квартиры Экс-игрок «Спартака» Ещенко: государство пытается забрать вторую квартиру РИА «Новости»

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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал в интервью «Матч ТВ», что государство пытается конфисковать у него вторую квартиру. Первую у спортсмена изъяли в декабре 2022 года.

Бывшего супруга нынешней жены Ещенко осудили по делу о финансовых махинациях, причем пострадал и сам спортсмен, у которого конфисковали квартиру. Недвижимость при этом была приобретена им на собственные деньги. И вот продолжаются судебные тяжбы, так как государство решило изъять и вторую.

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«Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребенок живет с мамой, а по закону их выселять нельзя», — рассказал Ещенко.

По словам спортсмена, он хотел бы забыть эту историю как «кошмарный сон» и приобрести другое жилье. Потраченные на покупку квартиры и на адвокатов деньги уже не вернуть, а ведь он мог их потратить на ребенка, отметил он.

Ещенко выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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