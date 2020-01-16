Футболист «Динамо» удивился слухам о своей госпитализации
Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Сильвестр Игбун не подтвердил новость о собственной госпитализации. Ранее пресса рассказывала о его проблемах с почками. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный аккаунт команды в Twitter.
Футболист записал видеообращение к поклонникам и рассказал о самочувствии. По словам Игбуна, он чувствует себя хорошо. Сейчас форвард находится на первом тренировочном сборе вместе с остальными игроками «Динамо».