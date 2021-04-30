Футболист Деян Ловрен рассказал, как впервые попробовал водку

Защитник «Зенита» Деян Ловрен в интервью YouTube-каналу Euro-2020 рассказал, как впервые попробовал водку. Футболиста процитировал «Петербургский дневник».

По словам Ловрена, на второй день пребывания в Северной столице он пошел в ресторан. Один из официантов сказал ему, что «борща без водки не бывает» и объяснил, как надо выпить стопку водки.

«Он объяснил, что надо выпить рюмку водки, потом занюхать это куском хлеба, а потом закусить борщом. Одного раза мне вполне хватило на такую процедуру», — поделился хорватский спортсмен.