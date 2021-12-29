Футболист Данил Степанов подписал контракт с тульским «Арсеналом»

Тульский «Арсенал» приобрел у клуба «Рубин» защитника Данила Степанова. Об этом сообщили Ins News.

21-летний футболист выступает за молодежную сборную России по футболу. Ранее он играл в составе «Арсенала» в качестве арендованного игрока. Однако теперь клуб решил приобрести спортсмена. По неподтвержденной информации, трансфер Степанова обошелся в 400 тысяч евро.

Ранее футболист сборной Испании Ферран Торрес подписал контракт с «Барселоной». Договор рассчитан до 2027 года. На следующей неделе его представят фанатам клуба.