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    29 октября 2021, 00:09

    Футболист Даниил Хлусевич может сменить клуб

    Футболист Даниил Хлусевич сменит «Арсенала» на «Спартак»

    Арина Бобкова

    Полузащитник тульского клуба «Арсенал» Даниил Хлусевич сменит команду. Свою карьеру он продолжит в московском «Спартаке». Об этом сообщило IncNews со ссылкой на Telegram-канал журналиста Максима Алланазарова.

    Контракт футболист заключит после прохождения медосмотра. При этом «Спартак» готов заплатить за трансфер три миллиона евро.

    Хлусевич стал игроком «Арсенала» в 2018 году. За свою карьеру он провел 48 матчей. Ему удалось забить семь голов. Спортсмен является участником молодежной сборной России.