Футболист Даниил Хлусевич может сменить клуб

Полузащитник тульского клуба «Арсенал» Даниил Хлусевич сменит команду. Свою карьеру он продолжит в московском «Спартаке». Об этом сообщило IncNews со ссылкой на Telegram-канал журналиста Максима Алланазарова.

Контракт футболист заключит после прохождения медосмотра. При этом «Спартак» готов заплатить за трансфер три миллиона евро.

Хлусевич стал игроком «Арсенала» в 2018 году. За свою карьеру он провел 48 матчей. Ему удалось забить семь голов. Спортсмен является участником молодежной сборной России.