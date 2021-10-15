Футболист чешской сборной получил приз за лучший гол на Чемпионате Европы-2020

Нападающий сборной Чехии по футболу Патрик Шик получил награду за лучший гол Евро-2020. Впервые в истории автору лучшего гола вручили цифровой трофей, написал Telegram-канал РИА «Новости».

Награду за самый красивый гол на Чемпионате Европы по футболу вручили 15 октября нападающему чешской сборной Патрику Шику. Церемония награждения проходила в режиме онлайн.

Впервые в истории приз выполнили в виде NFT-трофея — цифрового образа художественного произведения искусства. Выполнил его российский художник Покрас Лампас, колоритный представитель современной каллиграфии. Прообразом трофея стала арт-объект из 432 футбольных мячей в петербургской деревне.

Гол Патрика Шика в ворота сборной Шотландии на Евро-2020 признали лучшим. Чешский футболист отправил мяч в сетку ворот противника с расстояния 45 метров. С такой дальней дистанции на Евро не забивали с 1980 года.

Лучшим игроком российской сборной на Евро-2020 портал WhoScored признал форварда Артема Дзюбу. Он сыграл три матча и забил один гол. Сборная России заняла последнее место в группе.