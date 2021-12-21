Футболист Черышев рассказал, почему покинул «Реал»

Футболист Денис Черышев назвал причину своего ухода из «Реала». Об этом сообщил «Спорт-экспресс».

По данным «Газеты.ru», Черышев уточнил, что хотел чаще выходить на поле и претендовал на другую позицию, в отичие от той, которую ему предлагал клуб.

«Теперь понимаю: даже если бы играл мало, шансы сохранялись бы. Но к этому моменту уже стремился быть на поле постоянно — пусть даже в другой команде», — рассказал он.

Футболист заключил, что не жалеет о том, как все сложилось.