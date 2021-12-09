Футболист «Челси» Аспиликуэта остался недоволен матчем с «Зенитом»

Игрок «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, он остался недоволен матчем, сыгранным вничью.

«Обычно мы не даем сопернику наносить столько ударов. Сегодняшний результат неприемлем. У нас есть амбиции побеждать, и ничья — неподходящий результат», — рассказал Аспиликуэта.

Он уточнил, что «Челси» планировали занять первое место в группе H, но «Зенит» не дал этого сделать.