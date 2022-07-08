Футболист Быстров рассказал, почему выступит в составе «Зенита» в «матче легенд»

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля на «Газпром Арене». В соревнованиях примут участие «Зенит» и «Спартак». В составе петербургского клуба выступит футболист Владимир Быстров, который ранее являлся игроком обеих команды. В интервью газете «Петербургский дневник» он рассказал, почему его выбор пал именно на «Зенит».

«Матч в Питере, я воспитанник питерского футбола. Были шутки, конечно, насчет того, что первый тайм Быстров сыграет за „Зенит“, второй — за „Спартак“. Но хватит, если честно, потрясений и для болельщиков, и для меня», — признался спортсмен.

По его словам, матч должен привлечь внимание зрителей. Он должен вызвать ностальгию как у игроков, так и у болельщиков.

Спортсмен также подчеркнул, что в данной игре рассчитывает на победу «Зенита». Игроки клуба сейчас находятся в хорошей форме, отметил Быстров.