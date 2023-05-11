Спорт 11 мая 2023, 01:02 Футболист Бускетс уйдет из «Барселоны»

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Полузащитник Серхио Бускетс уйдет из «Барселоны» по окончании текущего сезона. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу каталонского футбольного клуба.

За время своей работы Бускетс принял участие в 718 матчах. В составе команды он выиграл восемь чемпионатов Испании, семь Кубков и семь Суперкубков Испании, три Лиги чемпионов, три Суперкубка Европы и три клубных чемпионатам мира.

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Спортсмен отметил, что решение покинуть клуб далось ему непросто, однако он благодарен болельщикам и своим коллегам.