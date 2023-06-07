Спорт 07 июня 2023, 19:53 Футболист Булыкин: решение Смолова завершить карьеру в сборной связано с желанием сосредоточиться на клубе

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Российский футболист, нападающий московского «Динамо» Федор Смолов заявил о завершении выступлений за национальную команду. Его решение прокомментировал экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин «Газете.Ru».

По его словам, Смолов захотел сосредоточиться на клубе, сейчас у него один из последних контрактов. Также желание завершить карьеру в сборной может быть связано с недавним вступлением игрока в брак.

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Отмечается, что в составе национальной команды Федор Смолов провел 45 матчей.