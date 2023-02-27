27 февраля 2023, 22:48
Футболист Булыкин прокомментировал продление контракта Головина с «Монако»
Футболист Булыкин заявил, что Головину нет смысла уходить из «Монако»
Мастер спорта России по футболу, бывший нападающий Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о продлении контракта полузащитника Александра Головина с футбольным клубом «Монако». Об этом сообщил «Чемпионат».
По словам Булыкина, полузащитник французского «Монако» отлично закрепился в команде, поэтому смысла менять клуб пока что нет.
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Как сообщил RT, Александр Головин продлил контракт до конца сезона-2025/26.
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