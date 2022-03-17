Футболист Булыкин прокомментировал предложение допускать иностранные команды в РПЛ

Экс-футболист «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал возможное участие зарубежных клубов в Российской премьер-лиге. По его словам, пока это, скорее всего, будет невозможно осуществить на деле. Об этом написала «Газета.ru».

«Я пока ничего не знаю об этом. Думаю, лучше сделать какой-нибудь турнир, а не чемпионат, ведь международных соревнований пока не предвидится. Есть турниры в других видах спорта, где в национальных чемпионатах играют команды из разных стран. В футболе это сделать тяжелее, но возможно при желании», — сообщил он.

Булыкин также затруднился ответить, сможет ли Международная федерация футбола (FIFA) и Союз европейских футбольных ассоциаций исключить иностранные клубы за участие в чемпионате России. Пока не известно, как долго наша страна не сможет участвовать в международных соревнованиях.