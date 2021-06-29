Футболист Булыкин назвал Швецию фаворитом в матче с Украиной

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожидания от матча между Швецией и Украиной. По его мнению, первая — очевидный фаворит. Об этом сообщила «Газета.ru».

Булыкин заявил, что хочет посмотреть на «хороший футбол» и этот матч может удивить. Также он отметил, что предсказать исход игры очень сложно, несмотря на то, что Швеция является фаворитом.

«Шведы на бумаге выглядят очевидными фаворитами, но это еще ничего не значит. Расслабленными на поле никто не выйдет», — заключил спортсмен.