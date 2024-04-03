Спорт 03 апреля 2024, 11:23 Футболист Булыкин: качественное судейство важнее внешнего вида арбитров

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Российские футбольные арбитры получили уведомления о запрете работы на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». В беседе с RuNews24.ru ситуацию прокомментировал бывший форвард сборной РФ Дмитрий Булыкин.

«Мне все равно, какие татуировки, у кого где, главное, чтобы хорошо судили», — высказался спортсмен.

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Он также напомнил, что и многие футболисты имеют перманентные рисунки на своем теле, в том числе на лице и шее. Причины новых правил Булыкин объяснить не смог.