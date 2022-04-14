Футболист Бояринцев рассказал о последствиях ухода легионеров из РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев считает, что после отъезда из России легионеров, у отечественных футболистов появится больше шансов проявить себя. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Большой плюс в том, что уйдут легионеры, которых могут заменить наши ребята. Это уже показывают „Ростов“, „Краснодар“ „Крылья Советов“», — рассказал спортсмен.

Он отметил, что некоторые легионеры показывали тот уровень, которому сложно найти замену. Общее количество таких игроков — около 30% от всех иностранцев, заключил Бояринцев.