Спорт 21 июня 2023, 15:02 Футболист Билялетдинов рассказал, что к матчу с голландцами на Евро-2008 они готовились в штатном режиме

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Российские футболисты готовилась к легендарному матчу с голландцами на Евро-2008 в штатном режиме. Об этом News.ru рассказал экс-футболист сборной Динияр Билялетдинов.

После того, как российская команда смогла победить сборную Швеции, это вселило чувство уверенности в футболистов. И они тренировались в штатном режиме, стараясь не сгущать краски.

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«Все понимали, с кем мы играем, что делаем переезд из одной локации в другую, надо готовиться серьезно. Какой-то конкретной подготовки не было. Команда со сборной Швеции сыграла в тот футбол, который внушал надежду на матч с Голландией. Задачей было не испортить эту атмосферу, что и получилось», — рассказал Динияр Билялетдинов.

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