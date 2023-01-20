20 января 2023, 00:14
Футболист Бэйл запомнился фанатам яркой игрой и преданностью сборной Уэльса
Спортивные аналитики «Центральной службы новостей» выделили качества, за которые болельщики любят валлийского футболиста Гарета Бэйла, завершившего свою профессиональную карьеру.
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«ПолитЭксперт» написал, что одно из отличительных качеств Бэйла — это преданность своей стране. Отмечается, что он по-особенному относился к игре в составе сборной Уэльса. На Евро-2016 полузащитник стал главным творцом успешного выступления команды. Также он запомнился любителям футбола своими титулами и сумасшедшими голами.
Футбол
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