Футболист Баженов назвал «потерей потерь» для «Спартака» возможный уход Айртона

Экс-бомбардир столичного «Спартака» Никита Баженов обсудил с «Чемпионатом» вероятный уход из клуба бразильского защитника Айртона.

«Уход Айртона — это потеря потерь для „Спартака“», — цитирует Баженова «Газета.ru».

Он выразил сожаление, что ничего поменять нельзя. Баженов назвал сложившуюся ситуацию тяжелой и заметил, что спартаковцам придется как-то подстраиваться и менять свою игру.

По данным издания, Айртон может перейти во «Фламенго». Отмечается, что он может воспользоваться правом FIFA и приостановить контракт до конца сезона.