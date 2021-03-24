Футболист «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке. Видео

Накануне игрок испанского футбольного клуба «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки. Информация об этом появилась на странице радио COPE в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, как нападающий обсуждал что-то с игроками. После он неожиданно упал назад, а его нога начала дергаться. К нему сразу же все подбежали, начали звать врача и оказывать первую помощь.

Через некоторое время он очнулся и самостоятельно дошел до скорой, которая дежурила недалеко от стадиона.

Представитель футбольного клуба рассказал, что у Дембеле было небольшое падение артериального давления. Некоторые испанские СМИ сообщили, что с тренировочной базы игрок уехал за рулем своей машины.

Нападающий находится под наблюдением врачей. Известно, что все жизненно важные органы спортсмена в норме.

В «Атлетико» из «Лиона» 24-летний Мусса Дембеле перешел в январе 2021 года на правах аренды.