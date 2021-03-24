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    24 марта 2021, 06:43

    Футболист «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке. Видео

    Анастасия Калинина

    Накануне игрок испанского футбольного клуба «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание во время тренировки. Информация об этом появилась на странице радио COPE в Twitter.

    На опубликованных кадрах видно, как нападающий обсуждал что-то с игроками. После он неожиданно упал назад, а его нога начала дергаться. К нему сразу же все подбежали, начали звать врача и оказывать первую помощь.

    Через некоторое время он очнулся и самостоятельно дошел до скорой, которая дежурила недалеко от стадиона.

    Представитель футбольного клуба рассказал, что у Дембеле было небольшое падение артериального давления. Некоторые испанские СМИ сообщили, что с тренировочной базы игрок уехал за рулем своей машины.

    Нападающий находится под наблюдением врачей. Известно, что все жизненно важные органы спортсмена в норме.

    В «Атлетико» из «Лиона» 24-летний Мусса Дембеле перешел в январе 2021 года на правах аренды.