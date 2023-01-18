Спорт 18 января 2023, 01:38 Футболист Арсен Захарян не перейдет в «Челси» Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не уйдет в «Челси» нынешней зимой РИА «Новости»

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Футболист московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян не будет переходить в английский «Челси» во время зимнего трансфера. Об этом журналист Роберт О’Коннор сообщил в Twitter.

Руководство лондонского клуба все также выражает заинтересованность в трансфере полузащитника. В ноябре 2022 года член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что в переговорах с «Челси» по Захаряну объявили паузу.

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Летом «Челси» предложил выкупить 19-летнего полузащитника за 12,6 миллиона евро. В итоге, трансфер так и не произвели из-за ограничений, которые наложили на российский футбол в 2022 году. Захарян выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года.

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Полузащитника донецкого «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика возьмут в лондонский клуб «Челси». Переговоры о трансфере уже состоялись в Польше. Руководство «Челси» намерено перехватить украинского футболиста у «Арсенала» за 100 миллионов евро.

Ранее футбольный клуб «Челси» сообщил о переходе к себе нападающего испанского «Атлетико» Жоау Феликса. Португалец будет играть за лондонский клуб до конца 2023 года.