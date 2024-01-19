Спорт 19 января 2024, 12:46 Футболист Андраде перешел в калининградскую «Балтику»

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Колумбийский центральный защитник Кевин Андраде перешел из клуба «Америка де Кали» в калининградскую «Балтику». Об этом сообщил сайт «КП — Спорт» со ссылкой на сайт российского футбольного клуба.

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на 3,5 года. Сейчас в чемпионате РПЛ перерыв до начала марта, поэтому «Балтика» еще может усилить состав посредством трансферного окна.

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Отмечается, что калининградский клуб занимает предпоследнее место в таблице РПЛ и отстает от зоны стыков на два очка.