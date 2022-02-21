Футболист Александр Кокорин получил травму

Нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин получил травму. Врачи диагностировали у него повреждение мышц. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Будет ли он готов к следующей игре? Он тренируется индивидуально. Мы ждем», — рассказали в пресс-службе.

Последний матч спортсмен провел еще в январе этого года. 10 января он принял участие в игре чемпионата Италии против «Торино».

К «Фиорентине» российский футболист присоединился в начале прошлого года. Ранее Кокорин выступал за «Спартак».