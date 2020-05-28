Футболист Александр Анюков завершил карьеру

Контракт с защитником заканчивается 31 мая. После этого 37-летний спортсмен вернется в Санкт- Петербург и сосредоточится на тренерской деятельности.

«Футбольный клуб „Крылья Советов“ благодарит Александра Анюкова за работу, которую он проделал в нашем клубе в этом сезоне. Мы всегда рады видеть Александра в Самаре в любом качестве и желаем ему успехов как в футбольной карьере, так и в жизни!» — говорится в заявлении клуба.

В нынешнем сезоне Анюков выступил в 18 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Анюков — бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России. Кроме того, он выступал за «Зенит», вместе с которым пять раз выиграл чемпионат страны, дважды — Кубок России, четыре раза — Суперкубок России. Кроме того, футболист — победитель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.