Футболист Алекс Крал перешел в немецкий клуб

Полузащитник сборной Чехии по футболу Алекс Крал подписал контракт с немецким клубом «Шальк». Ранее спортсмен приостановил контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщило РИА ФАН.

Покинуть российскую команду 24-летний спортсмен решил на фоне спецоперации на Украине. В прошлом сезоне его арендовал «Вест Хэм». Новое соглашение рассчитано на один сезон.

К составу «Спартака» Крал присоединился летом 2020 года. Тогда он покинул пражскую «Славию». Стоимость трансфера оценили в 12 миллионов евро.