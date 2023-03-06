Спорт 06 марта 2023, 20:48 Футболист Алдервейрелд завершил карьеру в бельгийской сборной

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Хавбек Тоби Алдервейрелд объявил, что его карьеры в сборной Бельгии по футболу завершена. Об этом сообщил RT.

Футболист признался, что с детства мечтал выступать в составе национальной команды.

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«Очень благодарен за то, что эта мечта стала реальностью. С болью в сердце я объявляю, что завершаю карьеру в сборной Бельгии», — написал спортсмен соцсетях.

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Всего полузащитник отыграл за сборную 127 матчей. Ему удалось забить пять мячей и отметиться 12 результативными передачами.