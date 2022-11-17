Спорт 17 ноября 2022, 18:29 Футболист Алберто отказался возвращаться в «Зенит»

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Нападающий «Зенита» Юри Алберто заявил, что не хочет возвращаться в клуб. С лета этого года он играет за «Коринтианс» на правах аренды и теперь надеется там остаться, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на SPN Brazil.

«Я очень хочу продолжать играть за „Коринтианс“, и я надеюсь, что так и будет. Я никогда не чувствовал такого единения с клубом за такое короткое время, как сейчас», — рассказал он.

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Спортсмен также выразил надежду, что руководство обоих клубов будет не против такого решения. За «Зенит» Алберто сыграл 15 матчей с 2021 года.

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