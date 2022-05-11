Футболист «Алании» Татаев рассказал, почему решил вернуться в Россию

Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев объяснил свое решение продолжить карьеру в России. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Ранее Татаев являлся игроком чешского клуба «Млада-Болеслав». Летом 2021 года спортсмен принял решение вернуться назад. В России он подписал контракт с «Аланией».

По его словам, будучи игроком зарубежного клуба, он столкнулся с большими трудностями. Футболист подчеркнул, что не жалеет о принятом решении.

«У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают», — заявил игрок.