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    11 мая 2022, 17:21

    Футболист «Алании» Татаев рассказал, почему решил вернуться в Россию

    Арина Бобкова

    Защитник владикавказской «Алании» Алексей Татаев объяснил свое решение продолжить карьеру в России. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

    Ранее Татаев являлся игроком чешского клуба «Млада-Болеслав». Летом 2021 года спортсмен принял решение вернуться назад. В России он подписал контракт с «Аланией».

    По его словам, будучи игроком зарубежного клуба, он столкнулся с большими трудностями. Футболист подчеркнул, что не жалеет о принятом решении.

    «У меня есть знакомые в Чехии. Можно сказать, грубо говоря, камнями там закидывают», — заявил игрок.