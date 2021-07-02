Футболист «Алании» оскорбил теннисистку Дарью Касаткину за поражение. Извиняться пришлось его клубу

Футболист Владимир Хубулов оскорбил теннисистку Дарью Касаткину за проигрыш латвийке Елене Остапенко. На сторону девушки встал футбольный клуб, за который играет спортсмен.

Дарья Касаткина выложила сообщения, которые ей прислал Владимир Хубулов после игры. Он оскорбил девушку, а также раскритиковал, что она вела в счете, но в итоге проиграла. Переписку девушка выложила в Stories в Instagram.

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол», — сопроводила Касаткина свою публикацию.

Девушка предположила, что спортсмен разозлился из-за потери денег на ставках.

На это грубое высказывание своего полузащитника обратил внимание футбольный клуб «Алания». Они в Twitter извинились перед теннисисткой.

«Ситуация с нашим игроком Владимиром Хубуловым станет предметом внутреннего расследования, о результатах которого мы сообщим в ближайшее время», — опубликовали в социальной сети.

Сам футболист удалил Instagram после публикации Stories Дарьи Касаткиной.

Теннисистка Дарья Касаткина в свои 24 года обладательница четырех титулов на уровне WTA, бывшая десятая ракетка мира. Владимиру Хубулову 20 лет, он провел за «Аланию» 25 официальных матчей, в которых забил два мяча.