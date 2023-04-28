Спорт 28 апреля 2023, 00:47 Футболист Ахметов объявил о возможном уходе из «Краснодара»

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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов уже летом может покинуть клуб. Такой информацией он поделился во время беседы со Sport24.

По словам спортсмена, его устраивают не все условия, которые предлагает клуб. На данный момент спортсмен не доволен игровым временем. Он хотел бы чаще появляться на поле, написала «СвободнаяПресса».

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«Сейчас недоволен своим игровым временем, поэтому буду разговаривать с руководством. Посмотрим, что будет летом. Смена клуба? Все возможно», — рассказал Ахметов.