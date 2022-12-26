26 декабря 2022, 13:41
Футболист «Ахмата» Семенов оценил физическую форму Дзюбы
Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов в разговоре с телеканалом «Матч ТВ» оценил физическую форму пребывающего в статусе свободного агента Артема Дзюбы.
По его словам, футболист сейчас в хорошей форме.
Реклама
«Выиграла команда Дзюбы. Мы с ним на поле потолкались, пободались. Артем в хорошей форме. Я не спрашивал, где он будет играть дальше», — процитировало ИА Nation News Семенова.
Реклама
Турнир воспитанников московского «Спартака» прошел в академии «Спартак» 24 декабря. Победителем стала команда 1988 года рождения, за которую и выступал Артем Дзюба.
Футбол
Артем Дзюба
Реклама
Реклама