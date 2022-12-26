Спорт 26 декабря 2022, 13:41 Футболист «Ахмата» Семенов оценил физическую форму Дзюбы

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Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов в разговоре с телеканалом «Матч ТВ» оценил физическую форму пребывающего в статусе свободного агента Артема Дзюбы.

По его словам, футболист сейчас в хорошей форме.

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«Выиграла команда Дзюбы. Мы с ним на поле потолкались, пободались. Артем в хорошей форме. Я не спрашивал, где он будет играть дальше», — процитировало ИА Nation News Семенова.

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Турнир воспитанников московского «Спартака» прошел в академии «Спартак» 24 декабря. Победителем стала команда 1988 года рождения, за которую и выступал Артем Дзюба.