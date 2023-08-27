27 августа 2023, 18:46
Футболист «Ахмата» Конате стал гражданином России
Нападающий «Ахмата» Конате получил гражданство России
Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате получил российское гражданство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора футбольного клуба Ахмеда Айдамирова.
«Это была его инициатива. <…> В рабочем порядке подал все необходимые документы, мы только приветствуем это решение», — отметил Айдамиров.
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Он добавил, что супруга Конате — гражданка России, поэтому его желание абсолютно понятно.
Кроме того, Айдамиров заявил, что команда готова рассмотреть продажу Конате, как и любого футболиста, за «приемлемую цену».
Футболист играет в «Ахмате» с лета 2021 года. В составе этого клуба 25-летний спортсмен отметился 23 голами в 63 матчах. До этого выступал за подмосковный клуб «Химки». Конате — уроженец Кот-д’Ивуара, но представлял сборную Буркина-Фасо.
Ранее встреча «Спартака» и «Ахмата» в домашнем матче шестого тура РПЛ завершилась ничьей. Игра прошла на стадионе «Открытие банк Арена».
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