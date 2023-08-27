Спорт 27 августа 2023, 18:46 Футболист «Ахмата» Конате стал гражданином России Нападающий «Ахмата» Конате получил гражданство России Unsplash

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Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате получил российское гражданство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора футбольного клуба Ахмеда Айдамирова.

«Это была его инициатива. <…> В рабочем порядке подал все необходимые документы, мы только приветствуем это решение», — отметил Айдамиров.

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Он добавил, что супруга Конате — гражданка России, поэтому его желание абсолютно понятно.

Кроме того, Айдамиров заявил, что команда готова рассмотреть продажу Конате, как и любого футболиста, за «приемлемую цену».

Футболист играет в «Ахмате» с лета 2021 года. В составе этого клуба 25-летний спортсмен отметился 23 голами в 63 матчах. До этого выступал за подмосковный клуб «Химки». Конате — уроженец Кот-д’Ивуара, но представлял сборную Буркина-Фасо.

Ранее встреча «Спартака» и «Ахмата» в домашнем матче шестого тура РПЛ завершилась ничьей. Игра прошла на стадионе «Открытие банк Арена».