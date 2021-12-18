Развитию московского футбольного клуба «Спартак» в настоящее время помогают только частные инвестиции. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент клуба, вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

«Я не могу бросить клуб. Содержание клуба это достаточно дорогое удовольствие. Вместе с моим старшим партнером Вагитом Алекперовым мы тратим больше 6-7 миллиардов рублей в год, чтобы поддерживать клуб», — сообщил Федун.

По его словам, в настоящее время на футболе действительно зарабатывают только агенты: в российском футбол сумма агентских комиссий составляет до 9 миллиардов рублей в год.

«Для агентов футбол это бизнес, для всех остальных — благотворительность. Сейчас только частные инвестиции обеспечивают продвижение «Спартаку», — подчеркнул Федун.

Ранее болельщики и экс-футболисты «Спартака» обращались к Федуну с просьбой продать клуб. Миллиардер владеет контрольным пакетом акций команды с 2004 года. За это время команде удалось один раз стать чемпионом России (2017) и получить в собственность стадион в Тушино.

При Федуне в клубе сменились 14 тренеров и семь генеральных директоров.

Состояние Леонида Федуна, по оценке Forbes, составляет порядка 11,1 миллиарда долларов. Он находится на 16 месте в списке 200 богатейших предпринимателей России.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Спартака» вместо Руя Витории стал Паоло Ваноли. Итальянец 16 декабря подписал контракт с московским клубом.

Ваноли известен по деятельности в штабе Антонио Конте в сборной Италии, «Челси» и «Интере».