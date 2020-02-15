Фуркад предложил биатлонисту Логинову объясниться

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад предложил российскому биатлонисту Александру Логинову быть честным и объяснить свою позицию, чтобы вернуть доверие спортивного сообщества и сделать шаг вперед.

По мнению олимпийского чемпиона, Логинову стоит рассказать о причинах, из-за которых он был дисквалифицирован за употребление допинга.

«Когда меня спрашивают про допинг, то все ждут, что я буду делать громкие заявления, потому что все знают, насколько важна эта тема для меня. И я хочу говорить на эту тему откровенно, чтобы не показаться еще глупее, чем кто-то ожидает. Я считаю, что надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед», — цитирует Фуркада ТАСС.

Чемпион подчеркнул, что молчание или ответы на русском на пресс-конференциях не помогают вернуть доверие.

В гонке за первое место на чемпионате мира в итальянском Антхольц-Антерсельве он занял третье место, уступив Кентену Фийону Майе. Золото досталось Логинову.

На десятикилометровой спринтерской дистанции российский спортсмен не допустил ни одного промаха.

Норвежские братья-биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе заявили, что Логинов является обманщиком и мошенником, и не заслуживает участия в чемпионате мира.

Россияне был дисквалифицирован на два года после обнаружения в его пробе запрещенного вещества.