Фуркад: я обязательно приеду в Россию, чтобы сказать болельщикам «до свидания»

«Одно из моих главных разочарований — тот факт, что мы не могли соревноваться в России последние два года», — признался спортсмен.

По его словам, если даже российские атлеты и спортивные организации совершали какие-то ошибки в прошлом, то российские болельщики никого не огорчали. Он подчеркнул, что ему было неприятно, что у него не было возможности попрощаться со своими фанатами в России.

«Не знаю когда, но обязательно приеду, чтобы сказать „до свидания“. Это то, чего мне действительно не хватает», — подытожил Фуркад.